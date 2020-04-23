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РВК в партнерстве с Sistema Asia поможет российским стартапам выйти на азиатские рынки

Технологические компании, развивающиеся в экосистеме РВК, смогут принять участие в программе бесплатно

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) и сингапурская инвестиционная компания Sistema Asia (дочерняя компания АФК "Система") договорились о сотрудничестве в продвижении российских технологических стартапов на рынки стран Азии и поиске инвесторов для перспективных проектов, сообщила в четверг пресс-служба РВК.

"РВК стала партнером сингапурской инвестиционной компании Sistema Asia (дочерняя компания АФК "Система") в области продвижения растущих российских высокотехнологичных компаний на азиатские рынки и привлечения международных инвесторов в рамках программы Sales Jet Platform. Соглашение об этом было подписано генеральным директором РВК Александром Повалко и генеральным директором Sistema Asia Сергеем Савченко. [Сотрудничество стало] ответом на запрос бизнеса на поддержку в выходе на новые рынки сбыта в период пандемии коронавируса - такая потребность была выявлена по итогам опроса технологических компаний, который РВК провела в конце марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Sales Jet Platform представляет собой программу трансфера технологий между Россией и странами Юго-Восточной Азии, которая помогает российским высокотехнологичным компаниям расширить географию присутствия. Несмотря на текущие ограничения, организаторы продолжают отбирать компании для участия в ней в дистанционном онлайн-режиме. Взаимодействие с экспертами платформы позволит разработчикам подготовить предложения для конкретного рынка в Азии и определить потенциальных своих партнеров и инвесторов в выбранном регионе, считают представители РВК.

"Сингапур - стратегически выгодная площадка для запуска бизнеса в Азии и хороший трамплин для будущей глобальной экспансии проектов из России. Технологические компании сейчас особенно активно ищут новые рынки сбыта, инвестируют ресурсы в географическую диверсификацию бизнеса. На азиатском рынке Sistema Asia стала важным партнером в реализации экспортного потенциала инновационных компаний из экосистемы РВК", - цитирует пресс-служба Повалко.

Технологические компании, развивающиеся в экосистеме РВК, смогут принять участие в программе бесплатно - к подаче заявок приглашаются портфельные компании фондов РВК, а также компании Национальной технологической инициативы, участники рейтинга "ТехУспех" и выпускники акселератора GenerationS. Организаторы отбора отмечают, что авторы предлагаемых проектов должны представить показатели эффективности, достигнутые на отечественном рынке. Среди базовых критериев - готовность продукта к экспорту, наличие выручки от продаж в России, а также англоговорящий менеджмент.

Для участия в программе представителям компаний нужно отправить заявку по адресу: international@rvc.ru.

Участники соглашения

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ. Основные цели деятельности РВК: стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ) - программы мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России. Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд руб., 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 29, их суммарный размер - 64,4 млрд руб.

Sistema Asia - сингапурская компания, которая инвестирует в новые быстрорастущие технологии и продвигает программы трансфера технологий, такие как платформа Sales Jet, работающая в Сингапуре и Юго-Восточной Азии, включая Индию. Входящая в ее состав компания Sistema Asia Capital имеет лицензию Monetary Authority of Singapore и управляет венчурным фондом Sistema Asia Fund (SAF), который уже инвестировал в 12 стартапов из Индии и Сингапура. Sistema Asia является на 100% дочерней компанией АФК "Система".

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