Минкомсвязь не будет запрещать сервисы по типу Zoom до запуска российского ПО

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь не будет запрещать использовать видеосервисы по типу Zoom для образования, пока не будет разработано отечественное решение. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев во время онлайн-конференции ТАСС.

"Безусловно, все школы сейчас могут использовать то, что есть, те инструменты, которые есть. Но понятно, что наша задача с Минпросвещения все-таки сделать безопасную среду для онлайн видео коммуникации "учитель - учащийся" в рамках дистанционного обучения, в рамках повышения квалификации учителей. У нас есть неплохие наработки, которые Сергей Сергеевич [Кравцов, глава Минпросвещения] запускал еще будучи руководителем Рособрнадзора, в рамках видеонаблюдения за процессом сдачи ЕГЭ. На базе этой платформы мы сейчас рассматриваем несколько больших отечественных решений для того, чтобы предложить всем доступный и безопасный сервис <...> Понятно, что мы не идем по пути ограничений, но мы должны дать возможность учителям и учащимся использовать удобный и безопасный инструмент, в данном случае пока мы его не запустим в полном объеме - мы точно ничего запрещать не будем", - сказал он, отвечая на вопрос о запрете сервисов по типу Zoom.

О платформе

В середине апреля министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что российские министерства просвещения и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработают к началу нового учебного года аналогичную Zoom платформу для видеосвязи "Цифровая образовательная среда", где будут использованы отечественные разработки и отечественное программное обеспечение.

Министр подчеркнул, что такая платформа нужна для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем. Кравцов отметил, что, например, от использования Zoom отказались в Сингапуре, поскольку там был "несанкционированный доступ к процессу образования".