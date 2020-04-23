{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минкомсвязь не будет запрещать сервисы по типу Zoom до запуска российского ПО

В ведомстве заявили о необходимости создать безопасную среду для коммуникации "учитель - учащийся" в рамках дистанционного обучения

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь не будет запрещать использовать видеосервисы по типу Zoom для образования, пока не будет разработано отечественное решение. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев во время онлайн-конференции ТАСС.

"Безусловно, все школы сейчас могут использовать то, что есть, те инструменты, которые есть. Но понятно, что наша задача с Минпросвещения все-таки сделать безопасную среду для онлайн видео коммуникации "учитель - учащийся" в рамках дистанционного обучения, в рамках повышения квалификации учителей. У нас есть неплохие наработки, которые Сергей Сергеевич [Кравцов, глава Минпросвещения] запускал еще будучи руководителем Рособрнадзора, в рамках видеонаблюдения за процессом сдачи ЕГЭ. На базе этой платформы мы сейчас рассматриваем несколько больших отечественных решений для того, чтобы предложить всем доступный и безопасный сервис <...> Понятно, что мы не идем по пути ограничений, но мы должны дать возможность учителям и учащимся использовать удобный и безопасный инструмент, в данном случае пока мы его не запустим в полном объеме - мы точно ничего запрещать не будем", - сказал он, отвечая на вопрос о запрете сервисов по типу Zoom.

О платформе

В середине апреля министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что российские министерства просвещения и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработают к началу нового учебного года аналогичную Zoom платформу для видеосвязи "Цифровая образовательная среда", где будут использованы отечественные разработки и отечественное программное обеспечение.

Министр подчеркнул, что такая платформа нужна для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем. Кравцов отметил, что, например, от использования Zoom отказались в Сингапуре, поскольку там был "несанкционированный доступ к процессу образования".

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияШадаев, Максут Игоревич
Реклама на ТАСС
Молния
Мишустин: общий объем кредитов компаниям на выдачу зарплат должен достичь 305 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС