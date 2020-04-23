Исследование: россияне стали покупать больше диетической продукции онлайн

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россияне за месяц самоизоляции сократили число заказов в интернете калорийной выпечки, при этом значительно вырос спрос на спортивное питание и товары для красоты и похудения. Об этом говорится в исследовании маркетплейса "Беру", с результатами которого ознакомился ТАСС.

Эксперты сравнили спрос на калорийные и низкокалорийные товары на 24 марта и 21 апреля.

Спрос на хлеб и выпечку за это время упал на 62%, а мучные кондитерские изделия стали заказывать реже на 40%. Спрос на шоколадную и ореховую пасты сократился на 38%, а на шоколадные батончики и попкорн - примерно на 20%.

При этом существенно возросла популярность диетической продукции. Так, за месяц на 210% вырос спрос на отруби и клетчатку, на 108% - на комплексы и продукты для похудения, например, на дренажные напитки для уменьшения объемов и отеков. Почти на 80% вырос спрос на хлебцы, на 64% - на батончики-мюсли.

В то же время увеличились продажи товаров для красоты. В этой категории почти на 90% выросло количество заказов средств для похудения и борьбы с целлюлитом. Более чем в 2 раза чаще клиенты стали заказывать скрабы, пилинги и щетки для тела.

Число заказов спортивных товаров на платформе "Беру" в начале апреля увеличилось на 60%. При этом в 8 раз подскочил спрос на ролики для пресса, более чем в 7 раз выросло количество заказов товаров для йоги - специальных блоков, ремней и колец для пилатеса. Боле чем в 6 раз увеличились продажи ковриков для фитнеса. Скакалки и степ-платформы стали заказывать примерно в 4 раза чаще.

"В аналогичном периоде прошлого года подобного интереса к низкокалорийным продуктам на "Беру" не наблюдалось. По словам экспертов, рост популярности диетических продуктов, спортивных товаров и товаров по уходу за телом может быть связан со снижением физической нагрузки россиян во время самоизоляции и желанием оставаться в форме", - отмечается в сообщении маркетплейса.