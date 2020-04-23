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Россияне в марте забрали 315 млрд рублей со вкладов в банках

В ЦБ отметили, что сокращение произошло по вкладам в иностранной валюте

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Вклады россиян в банках в марте сократились на 315 млрд рублей, или на 1%, следует из материалов ЦБ. Сокращение произошло преимущественно по вкладам в иностранной валюте. 

"По итогам марта вклады физических лиц сократились на 315 млрд рублей, или на 1%, в основном в иностранной валюте, тогда как рублевые были стабильны", - говорится в материалах регулятора.

Регулятор отметил, что в меньшей степени оттоку вкладов были подвержены системно значимые банки, в которых сокращение составило 0,8%, тогда как у остальных кредитных организаций - 1,6%.

В ЦБ полагают, что отток вкладов связан с рядом разовых факторов, в том числе с тем, что люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики в ожидании роста цен делали крупные отложенные покупки, такие как автомобили и бытовая техника.

Несмотря на то, что к концу марта ситуация нормализовалась, что связано со снижением активности населения на фоне введения режима самоизоляции и выплатам заработной платы, регулятор допускает дополнительное снижение по вкладам физлиц.

Помимо этого, в марте ЦБ зафиксировал рост корпоративных счетов и депозитов на 2,1%, или на 625 млрд рублей, который полностью компенсировал снижение по вкладам граждан. При этом приток средств компаний в большей степени повлиял на системно значимые банки, где он составил 2,6%.

Также регулятор отметил, что на фоне роста спроса населения на наличные деньги банки прибегли к заимствованиям у ЦБ. В конце марта кредитные организации привлекли около 870 млрд рублей в рамках стандартных инструментов репо под залог ценных бумаг, но до 9 апреля полностью вернули эти средства.

Прибыль банков

Чистая прибыль российских банков в марте составила около 190 млрд рублей, что на 34% выше среднемесячной чистой прибыли за 2019 год, следует из материалов ЦБ.

"Чистая прибыль сектора в марте составила около 190 млрд рублей (доходность на балансовый капитал около 23% в годовом выражении), что на 34% выше среднемесячной чистой прибыли за 2019 год. Положительный финансовый результат за месяц показали 254 банка, на которые приходилось 79% от активов сектора. Однако основная доля прибыли сконцентрирована всего в трех крупных банках, тогда как остальные заработали лишь 27 млрд рублей", - указал ЦБ.

С этого года регулятор начал публиковать данные по прибыли банковского сектора после вычета налогов.

Также в материалах ЦБ отмечается, что активы банковского сектора РФ в марте 2020 года выросли существенно выше обычного среднемесячного уровня - на 3,3%, до 96,6 трлн рублей.

"В марте 2020 года активы банковского сектора выросли на 3,3%, до 96,6 трлн рублей - существенно выше обычного среднемесячного уровня. В основном это произошло за счет рекордных объемов выдачи корпоративных кредитов, роста наличных денежных средств в кассе, межбанковских кредитов и средств в Банке России, а также в связи с увеличением справедливой стоимости производных финансовых инструментов (аналогично и на пассивной стороне баланса) на фоне снижения курса рубля. Более активный рост по сравнению с январем и февралем наблюдался также и в сегменте розничного кредитования", - отметил регулятор.

На 1 апреля 2020 года в России действовали 434 кредитные организации, из которых 11 - системно значимые банки, их доля в активах банковского сектора с учетом дочерних организаций составляет более 70%.

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