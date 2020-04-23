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ЦБ ожидает роста просрочки и проблемных кредитов в среднесрочной перспективе

В Банке России отметили, что доля просроченной задолженности за март 2020 года практически не изменилась

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Банк России ожидает увеличения просрочки и проблемных кредитов в среднесрочной перспективе, но рост будет сглажен за счет принимаемых властями мер, говорится в материалах регулятора.

"С учетом сложной экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов в среднесрочной перспективе. Однако этот рост будет, скорее всего, сглажен, так как значительный объем кредитов пострадавших заемщиков будет реструктурирован в рамках собственных программ банков или кредитных каникул, предусмотренных законом", - сообщает ЦБ.

Доля просроченной задолженности за март 2020 года, по данным Банка России, практически не изменилась, составив 6,8% и 4,5% по корпоративному и розничному портфелям соответственно.

На 1 марта доля проблемных и безнадежных ссуд от общего портфеля находилась на относительно высоком уровне в 6,8% в розничном портфеле и 11% в корпоративном. Этот показатель достаточно стабилен на протяжении последних месяцев, отмечает ЦБ.

Также в регуляторе отмечают высокий уровень покрытия резервами проблемных и безнадежных кредитов. Корпоративные кредиты на 1 марта покрыты индивидуальными резервами на 73,1%, а общими - на 90,7%, розничные - на 87,5% и 112,5% соответственно.

Кредиты и вклады

Прирост кредитного портфеля физическим лицам в марте составил 290 млрд рублей, или 1,6% против 1,2% в феврале. При этом наибольшее увеличение произошло в последнюю неделю месяца, что может быть связано со всплеском потребительского спроса, который в начале апреля значительно снизился, считают в ЦБ. По данным крупнейших кредитных организаций, основной прирост пришелся на необеспеченные потребительские кредиты.

По итогам марта вклады физических лиц сократились на 315 млрд рублей, или на 1%. В основном сокращались вклады в иностранной валюте, тогда как рублевые были стабильны.

Системно значимые банки были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (-0,8%), чем другие крупные банки (-1,6%). Сокращение пришлось на третью неделю марта и было связано, в частности, с тем, что россияне активно совершали покупки на случай самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики совершали в ожидании роста цен крупные отложенные покупки, приобретая, например, автомобили и бытовую технику. "Ближе к концу месяца ситуация нормализовалась, что связано со снижением активности населения на фоне введенного в Москве и других крупных городах режима самоизоляции, а также с выплатами заработной платы. В дальнейшем может возникнуть некоторое дополнительное снижение по вкладам физических лиц, связанное с тем, что часть людей вынуждена тратить накопления, находясь дома, без возможности получать доход", - считает регулятор.

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