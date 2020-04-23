Минстрой получает обращения о социальной напряженности среди трудовых мигрантов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минстрой России получает от застройщиков, остановивших работу из-за коронавируса, обращения о росте социальной напряженности среди трудовых мигрантов, сообщил в четверг министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в эфире телеканала РБК .

"Вопросы такие идут, мы их обсуждаем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, получает ли Минстрой обращения от застройщиков, приостановивших строительство из-за коронавируса, о росте социальной напряженности среди иностранных рабочих.

Однако, по словам министра, все зависит от того, как организованы в девелоперских компаниях меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также от уровня культуры производства и менеджмента.

"У крупных застройщиков созданы специальные штабы, которые работают практически в круглосуточном режиме и занимаются в том числе этим вопросом, они находят, как решить эту задачу", - пояснил глава Минстроя.

При этом он отметил, что, принимая решения об ограничительных мерах, нужно базироваться на мнении Роспотребнадзора.

В Москве с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом было приостановлено выполнение строительных и ремонтных работ, ограничение не коснулось только объектов медицинского назначения, метро и транспорта. Аналогичные меры приняты в Подмосковье.