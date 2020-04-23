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Резидент "Сколково" запустил производство инновационных антисептиков

Каждый день выпускается по 10 тысяч литровых упаковок

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Компания фонда "Сколково" запустила в кратчайшие сроки производство новой линейки антисептических и дезинфицирующих средств с объемом выпуска до 10 тысяч литровых упаковок в день. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда.

"Компания "БиоМикроГели", резидент Кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково", запустила производство новой линейки инновационных антисептических и дезинфицирующих средств "Эфликвир". Каждый день выпускается по 10 тысяч литровых упаковок, при необходимости на нынешних мощностях можно увеличить производство в 1,5-2 раза", - говорится в сообщении.

Патент на "Эфликвир", что расшифровывается как "эффективный ликвидатор вируса", был получен задолго до пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Из-за стремительного распространения коронавируса, как отметили в "Сколково", компания ускорила запуск производства. Сейчас в линейку входят гель для рук с антибактериальным эффектом, спрей для обработки рук, а также дезинфицирующее средство для обработки мебели, поверхностей в помещениях, оборудования.

"Эфликвир" представляет собой комбинацию из девяти компонентов, некоторые из них в обычном состоянии должны вступать между собой в реакцию. При этом средство имеет нейтральный ph, что важно при выборе типов поверхностей, которые им можно обрабатывать", - сказал генеральный директор компании "БиоМикроГели" Андрей Елагин.

Вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Олег Дубнов напомнил, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки на рынке возник дефицит антисептических и дезинфицирующих средств, и целый ряд предприятий начал перепрофилировать свои производственные мощности и налаживать выпуск новой для себя продукции.

"По этому же пути пошла и компания "БиоМикроГели", традиционно специализирующаяся на производстве моющих средств на основе биоразлагаемого сырья. Компании удалось в кратчайшие сроки разработать рецептуры, провести все необходимые испытания и сертификацию, а также наладить производство новой линейки продукции "Эфликвир" - инновационных дезинфицирующих и антисептических средств с применением природных микрогелей полисахаридов", - сказал Дубнов.

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