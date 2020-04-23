Росстандарт опроверг информацию о запрете алкоголя в мелкой таре

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Национальные стандарты на крепкий алкоголь, вступающие в силу с 1 июля 2020 года, являются добровольными и не вводят ограничений на его производство и оборот, разрешая в том числе его выпуск в маленьких объемах. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росстандарта.

23 апреля газета "Коммерсантъ" написала о том, что компания "Башспирт", принадлежащая властям Башкирии и выпускающая водку "Башкирский стандарт", "Белая крепость" и "Дикий мед", обратилась в Росстандарт с просьбой внести изменения в обновленный ГОСТ "Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте". По мнению компании, в связи со вступлением в силу стандарта, крепкий алкоголь в небольших бутылках может исчезнуть из продажи.

"В 2019 году Росстандартом был принят целый ряд новых национальных стандартов в области обеспечения единства измерений фасованных товаров. Важно, что все они добровольны для применения в соответствии с российским законодательством. Это выбор производителя, на какие требования при производстве ему ссылаться - ГОСТ, ТУ, СТО и т.д. Кроме того, указанные нацстандарты не вводят никаких ограничений на производство и оборот алкогольной продукции различного номинального количества", - сказал представитель Росстандарта.

Он пояснил, что в документе предусмотрены такие значения номинального количества ликероводочных фасованных товаров, как 20 мл, 30 мл, 40 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 350 мл, 500 мл, 700 мл и т.д. При этом исключены номиналы 250 мл и 375 мл для того, чтобы потребитель не был введен в заблуждение и по внешнему виду упаковки имел однозначное представление о номинальном количестве.

В Росстандарте добавили, что несмотря на вступление стандарта в силу с 1 июля 2020 года, норма по неприменению указанных значений номинального количества вступает в силу лишь с 2021 года, что было сделано в интересах производителей ликероводочной продукции и на основании их запросов.

В ведомстве подчеркнули, что вступающие в силу документы регламентируют соответствие параметров на упаковке товара содержимому. Особенностью фасованных товаров в упаковке (ФТУ) является то, что о количестве товара покупатель узнает не по показаниям средств измерений, а по заранее напечатанному ярлыку на упаковке. В такой ситуации у производителя появляется возможность "недовложить" товар в упаковку, причем это может быть сделано как случайно, так и специально. Учитывая, что практически все пищевые продукты, товары бытовой химии, парфюмерия, косметика и прочее в торговых сетях реализуются в упаковках, становится понятным масштаб проблемы и необходимость защиты прав потребителя, пояснили в Росстандарте.

"Государство в данном случае выступает в роли "арбитра", устанавливающего стандартизованные показатели, являющиеся ориентиром для всех участников рынка", - считают в ведомстве. Там также отметили, что проблемой "недовеса" занимаются во многих странах, в том числе в США, Канаде, Австралии, странах Евросоюза, Китае, Японии, Колумбии, ЮАР и многих других.