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Минск готов к прокачке нефти по трубе из Польши в Мозырь

По словам источника в нефтяной сфере Белоруссии, говорить о конкретных объемах и сроках транспортировки пока преждевременно

МИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Белорусская сторона готова к прокачке нефти по трубопроводу из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, говорить о конкретных объемах и сроках пока преждевременно с учетом ситуации на рынках. Об этом в четверг заявил корреспонденту ТАСС источник в нефтяной сфере республики.

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии ранее сообщило об установлении тарифов по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории республики по маршрутному направлению из Польши на Мозырский НПЗ (Гомельская область) в размере 8,58 белорусского рубля (около 259,25 российского рубля) за одну тонну нетто без НДС.

"Поставлена задача по диверсификации поставок нефти, она планомерно решается, в данном случае речь идет о потенциальной возможности и условиях прокачки по этому направлению", - сказал собеседник. По его словам, что касается поставщиков, объемов и сроков возможной поставки нефти по указанному маршруту, то, по его словам, сейчас непростая ситуация на нефтяных рынках, поэтому пока трудно говорить о конкретике. "Все зависит от ситуации на нефтяных рынках, от продавцов и покупателей, он пока не предсказуем, надо также определиться и с потребностями белорусских НПЗ", - сказал он.

С 1 января 2020 года Белоруссия не имеет долгосрочных контрактов с крупными российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки нефти из России на белорусские НПЗ с начала года осуществляла только НК группы "Сафмар", поэтому страна начала искать альтернативные поставки, в частности, покупать танкерную нефть у поставщиков через Литву и Украину. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний.

Ранее Белоруссия заявляла о заинтересованности в реверсных поставках нефти с Польшей на фоне разногласий с российской стороной по поставкам сырья. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что импорт нефти из России планируется снизить, а также что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки, в том числе американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику, что потребует запуска в реверс одной из веток нефтепровода "Дружба".

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