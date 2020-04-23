Борисов назначен председателем комитета по проведению Мирового энергетического конгресса

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер России Юрий Борисов сменит заместителя главы администрации президента Дмитрия Козака на посту председателя организационного комитета по подготовке и проведению 25-го Мирового энергетического конгресса в Санкт-Петербурге в 2022 году. Об этом говорится в распоряжении правительства.

В состав комитета также вошли Алексей Козлов, помощник Борисова, и директор департамента промышленности, энергетики и транспорта правительства Кирилл Лысогорский.

При этом из состава комитета были исключены Козак, заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Максим Кононенко, заместитель директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ Ильмир Набиев, бывший заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой и бывший заместитель министра культуры России Павел Степанов.

О конгрессе

Конгресс Мирового энергетического совета - международный съезд лидеров мировой энергетики, на нем обсуждаются проблемы поддержания энергоресурсов и изучаются наиболее важные тенденции индустрии. Всемирный энергетический конгресс проводится с 1924 года и собирает ведущих экспертов и профессионалов, научных деятелей, представителей власти и крупнейших СМИ к обсуждению важнейших вопросов развития энергетического сектора. 25-й Всемирный энергетический конгресс пройдет с 24 по 27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге.