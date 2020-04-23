Аналитики считают, что ЦБ может снизить ключевую ставку до 5,5%

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Банк России на заседании 24 апреля может пойти на решительные действия и снизить ключевую процентную ставку сразу на 50 б.п., до 5,5% годовых, считает большинство опрошенных ТАСС аналитиков. Это необходимо для поддержки экономики страны в условиях стремительно развивающейся пандемии коронавируса, пояснили они.

Эксперты полагают, что ЦБ сместил инфляционные риски на второй план, поставив поддержание экономики в приоритет. Кроме того, ориентироваться на инфляцию сейчас не стоит, так как оценить ее движение на сегодняшний день довольно тяжело, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Снижению ставки будет способствовать и необходимость смягчения кредитных условий для решения проблемы, связанной с медленным процессом реструктуризации кредитов, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. "Неделю назад ЦБ сообщил о том, что банки удовлетворили всего примерно 14% запросов по реструктуризации розничных кредитов, на этой неделе глава ЦБ сообщила о росте процента удовлетворенных заявок до 44%, но реструктуризация все равно идет медленно. Это говорит о том, что банковский сектор не может быстро предоставить значительную поддержку реальному сектору во время карантина и, следовательно, чтобы смягчить удар по экономике, ЦБ в какой-то степени вынужден компенсировать медленную процедуру реструктуризации понижением ставки", - пояснила она.

Кроме того, снижение ключевой ставки сразу на 50 б.п. оправданно, так как политика Банка России выглядит жесткой на фоне уже снизившихся ставок ведущими мировыми центробанками для регулирования внутренних проблем экономики, отметила аналитик Росбанка Анна Заигрина.

"Такой шаг регулятора может быть продиктован негативными последствиями для экономики в связи с вынужденными каникулами, объявленными из-за угрозы распространения COVID-19. По оценке ЦБ РФ, ущерб от нерабочего апреля может обернуться потерями 1-2% ВВП, в связи с чем более мягкие финансовые условия стали бы еще одной стимулирующей мерой вдобавок к антикризисному пакету, принятому ранее правительством", - полагает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

По мнению опрошенных ТАСС экспертов, в выборе между реагированием на ускорение инфляции и поддержанием экономики регулятор сместил инфляционные риски на второй план. Поэтому большинство экспертов ожидают широких жестов от ЦБ - снижения ставки сразу на 50 б.п., до 5,5%. Такой сценарий прогнозируют 18 из 23 опрошенных специалистов. По их мнению, ЦБ также будет необходимо привести уровень ставки к обновленным макроэкономическим показателям, которые претерпят сильные изменения на фоне развития кризиса в стране.

Распространение COVID-19 вызвало волатильность как на глобальном, так и на российском рынке. Отечественные индексы и валюта второй месяц подряд снижаются вслед за стремительным падением цен на нефть: июньские фьючерсы на Brent на Лондонской бирже ICЕ приблизились к отметке $20 за баррель, рубль подешевел по отношению к доллару до 76 рублей. Индексы Мосбиржи и РТС, по данным торговой площадки, с начала февраля потеряли около 15% и 30% соответственно.

"Вопрос с инфляцией сейчас очень непростой. С одной стороны, слабый рубль и рост издержек компаний будут толкать цены вверх, но, с другой, слабый потребительский спрос и льготы по импортным пошлинам на ряд продовольственных товаров должны оказывать сдерживающее влияние. Сама оценка инфляции сейчас не простая задача, так как значительную часть цен непродовольственных товаров и услуг попросту нельзя изменить из-за карантина", - пояснил он.

В свою очередь портфельный управляющий "Сбербанк Управление Активами" Дмитрий Постоленко отметил, что именно падение спроса на товары из-за карантинных мер сгладит эффект ослабления курса рубля для инфляции. Кроме того, о том, что ускорение инфляции в марте - апреле пойдет на спад в оставшийся период этого года, говорила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, добавил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Так как повышенная (около 0,9-1% за месяц при исторической норме 0,3-0,5%) апрельская инфляция скорее связана с ограниченным предложением, "бороться с ней таким инструментом, как ключевая ставка и кредитование - это дорого для экономики", - добавил заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. Кроме того, при текущей годовой инфляции в 2,9%, у ЦБ есть возможность снижения ставки на 50 б.п. без нарушения принципа денежной политики, так как реальная процентная ставка составляет 2-3%, добавил главный экономист аналитического департамента BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

По мнению инвестиционного менеджера "Открытие брокер" Тимура Нигматуллина, именно дезинфляционные тенденции из-за падения спроса на товары и услуги, в частности импортные, подтолкнут ЦБ на снижение ставки.

"Удар по экономике РФ из-за вируса будет масштабным, основное давление на себя примет совокупный спрос. Сокращение совокупного потребления в этом году может составить 5-10%. Реальные располагаемые доходы населения могут сократиться на 5,6-6,8% и более. Уровень безработицы может возрасти до 7-10%. При таких вводных снижение совокупного спроса выступает мощным дезинфляционным фактором, который в среднесрочной перспективе будет значительно превышать объемы повышательного воздействия на инфляционную конъюнктуру со стороны текущих краткосрочных проинфляционных рисков, в том числе ускорения роста потребительских цен за счет рублевой девальвации", - добавил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Нефтяные цены могут сократить шаг ЦБ до 25 б.п.

Эксперты сохраняют опасения, что события нынешней недели, когда падение котировок майских фьючерсов на американскую нефть WTI до уровней, близких к минус $40, вызвали волатильность на всем сырьевом рынке, могут все же заставить ЦБ усомниться в необходимости резкого снижения ставки.

"ЦБ исторически был очень чувствителен к росту внешних рисков, поэтому на ближайшем заседании регулятор сделает один шаг в 25 б.п. и даст комментарий относительно высокой вероятности дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях", - считает аналитик "Газпромбанк - Управление активами" Дмитрий Турмышев. Эксперт добавил, что на заседании в июне у регулятора будет больше определенности - и по влиянию эпидемии на инфляцию, и по развитию ситуации на внешних рынках, в первую очередь на рынке нефти.

То, что Банк России повременит с резкими движениями и произведет два последовательных снижения ключевой ставки на 25 б.п. в апреле и июне, считают и экономисты "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец и Андрей Мелащенко. Они не исключают, что регулятор может вновь возобновить ужесточение денежно-кредитной политики во второй половине 2020 года, а также будет сохранять ключевую ставку на уровне 6,5% на протяжении следующего года.

При этом остается вероятность сохранения ставки, хотя пока она представляется достаточно низкой, добавил Кирилл Соколов из Совкомбанка. "Наиболее вероятным сценарием для возможного сохранения ключевой ставки в пятницу представляется резкое падение цен на нефть и курса рубля", - отметил он. Эксперт добавил, что новая сделка ОПЕК+ начнет действовать только с 1 мая, а в апреле ряд стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, резко нарастили добычу. При этом, согласно оценке МЭА, в апреле и мае спрос на нефть сократится на 29 млн и 26 млн баррелей в сутки соответственно. В связи с этим МЭА ожидает, что мировые запасы нефти уже в мае превысят объем свободных мощностей нефтехранилищ, что будет оказывать дополнительное давление на цены на нефть и на курс рубля.

Возросшую вероятность того, что регулятор сохранит ставку, хотя и оставит в пресс-релизе возможность для ее снижения на следующих заседаниях, отметил и начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Тем не менее, Банк России в своем комментарии может указать и на временный характер волатильности нефтяного рынка, отметил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Тем более, что в краткосрочной перспективе динамика нефтяных цен в существенной мере может определяться действами спекулянтов, добавил он. Стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко также полагает, что текущая ситуация на нефтяном рынке не останется без внимания регулятора, однако не считает, что ЦБ рассматривает очередное падение цен на нефть как угрозу финансовой стабильности и обвала рубля.

Тем временем, опции по снижению ставки только на 25 б.п. будет недостаточно, чтобы нивелировать дефляционные тенденции из-за падения спроса на товары и услуги ввиду карантина, считает Тимур Нигматуллин. То, что снижение ставки только на 25 б.п. будет иметь ограниченное экономическое влияние перед лицом такого большого шока считает и старший экономист по Европе и России Deutsche Bank AG Петр Сидоров. Однако, в любом случае, данное ослабление монетарной политики для российского ЦБ станет историческим, так как он впервые понизит ставку в кризис, а не повысит ее.

Рынок ждет обновления макропрогнозов

На последнем заседании, состоявшемся в марте, Банк России воздержался от традиционной публикации обновленного макропрогноза. Поэтому в пятницу самым интересным аспектом комментария будет именно он, а также ожидания динамики экономики и инфляции на ближайшую перспективу, считают эксперты.

Кроме того, именно среднесрочный прогноз, по мнению специалистов, станет основной определяющей в решении ЦБ. "Регулятору придется привести ключевую ставку в соответствие с новыми экономическими прогнозами, решение ЦБ будет зависеть от масштаба их пересмотра", - пояснил старший экономист "ВТБ Капитал" по России и СНГ Александр Исаков.

Между тем предстоящий прогноз ЦБ можно будет считать предварительным, так как остается неясным, сколько времени продлятся введенные из-за эпидемии ограничения и когда экономическая активность начнет восстанавливаться, отметила старший аналитик долгового рынка "Уралсиб" Ирина Лебедева. Тем не менее, практически нет сомнений, что в этом году рост экономики будет отрицательным, а годовая инфляция в ближайшие месяцы будет ускоряться и по итогам года вполне может превысить долгосрочный ориентир в 4%, добавила эксперт.

Владимир Тихомиров из BCS Global Markets ожидает изменения прогноза ВВП с роста 1,5-2% на падение минус 3-5%, оценка инфляции, по мнению эксперта, сохранится на уровне 4% к концу года. Прогноз по нефти Urals будет понижен с $55 до $35-40 за баррель.

По оценкам "ВТБ Капитал", прогноз темпов роста ВВП будет понижен до минус 2-6%, или более широкого диапазона, прогноз инфляции на 2020 год будет повышен до 4,5-5,5% к концу года.

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов полагает, что Банк России, скорее всего, покажет V-образное восстановление экономики в 2021 году после спада в 2020 году, инфляция на конец 2020 года будет в пределах 5-5,5%. Прогноз Urals в текущем году, по мнению эксперта, будет в районе $25 за баррель.

Прогнозы по ставке ЦБ

Сбербанк - 5,5%

Альфа-банк - 5,5%

Газпромбанк - 5,5%

Райффайзенбанк - 5,5%

Промсвязьбанк - 5,5%

Совкомбанк - 5,5%

Росбанк - 5,5%

Уралсиб - 5,75%

РФПИ - 5,5%

Deutsche Bank - 5,5%

"Альфа-Капитал" - 5,5%

"Открытие Брокер" - 5,75%

"ВТБ Капитал" - 5,5%

"Тинькофф Инвестиции" - 5,5%

"Сбербанк Управление Активами" - 5,5%

"Газпромбанк - Управление активами" - 5,75%

"Ренессанс Капитал" - 5,75%

"Велес Капитал" - 5,75-6%

"Фридом Финанс" - 5,5%

"БКС Премьер" - 5,5%

BCS Global Markets - 5,5%

"Финам" - 5,5%

АКРА - 5,5%-5,75%.