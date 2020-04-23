Дума и Минэнерго просчитают льготный тариф на электроэнергию для религиозных организаций

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе состоявшейся 22 апреля видеоконференции депутатов с министром энергетики Александром Новаком поднял вопрос о введении льготного тарифа на электроэнергию для религиозных организаций, министерство и нижняя палата проработают такую возможность. Об этом в четверг сообщила думская пресс-служба.

Володин затронул тему "платы религиозными организациями за энергоносители - газ, электричество - по тарифу, установленному для населения". "Речь идет о церквях, мечетях, синагогах, буддистских храмах, монастырских комплексах, в которые зачастую входят приюты", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время религиозные организации платят за газ и электроэнергию по рыночным ценам, так как они не отнесены к льготной категории потребителей. "Учитывая, что деятельность религиозных организаций осуществляется за счет пожертвований граждан, а тем более сейчас, когда они закрыты для посещения в связи с распространением коронавируса, было бы правильно рассмотреть вопрос изменения тарифа. Обсуждалась возможность включения религиозных организаций в льготную группу потребителей "население", - говорится в сообщении.

"Вячеслав Володин и Александр Новак договорились, что Госдума и Минэнерго просчитают все затраты и постараются найти решение данного вопроса", - отметили в пресс-службе.