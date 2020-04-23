Онежский судостроительный завод в Карелии за пять лет построит семь краболовных судов

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 апреля. /ТАСС/. Строительство первого краболовного судна началось на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ) в Петрозаводске. Всего за пять лет предприятие должно изготовить семь краболовов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития Карелии.

"Это обеспечит загрузку завода на пять лет серийным строительством судов и позволит параллельно вести проект глубокой модернизации, не отвлекаясь на вопросы поиска новых заказов", - приводит пресс-служба слова директора ОССЗ Владимира Майзуса, добавляя, что предприятие получило заказ на строительство семи судов от группы компаний "Русский краб".

В апреле специалисты завода начали узловую сборку деталей и резку металлопроката первого краболова, проект которого разработала компания из Санкт-Петербурга "Дамен Инжиниринг". Судно будет оборудовано для ведения промысла с помощью ловушек и хранения добычи в девяти RSW-танках в Охотском и Беринговом морях.

"После сортировки улова самки и молодняк краба возвращаются в море, а разрешенный к промыслу самец краба отправляется в помещение для взвешивания на главной палубе, из которого живой краб в клетках помещается на хранение в одном из девяти RSW-танков. Разгрузка клеток производится с помощью палубного крана-манипулятора", - отметили в пресс-службе.

Обеспечение заказами ОССЗ происходит в процессе глубокой модернизации предприятия, которая проходит при поддержке Госкомиссии по подготовке к столетию Карелии под руководством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Государственная комиссия по подготовке к празднованию в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия была создана указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Работа этой структуры нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.