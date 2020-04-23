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Хуснуллин заявил, что цены на жилье стабилизируются в апреле-мае

Вице-премьер отметил, что на мартовский рост цен на недвижимость в марте повлияла ситуация с курсом доллара

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Стоимость жилья в России стабилизируется в апреле-мае 2020 года после наблюдавшегося в марте повышения цен на фоне валютных колебаний. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Цену определяет рынок, мы влиять на цену сегодня не можем. Но надо понимать, что, когда пошла ситуация с долларом (в марте 2020 года курс доллара резко вырос по отношению к курсу рубля - прим. ТАСС), часть людей действительно стала покупать, перекладываться в недвижимость, когда подешевел рубль по отношению к валюте. И цена в марте действительно возросла, в апреле-мае стабилизируется", - отметил Хуснуллин.

По словам вице-премьера, на цену недвижимости также могли повлиять перебои с поставкой материалов и небольшой рост их стоимости, так как некоторым застройщикам пришлось остановить стройку, или у них могли возникнуть сложности с доставкой стройматериалов на объекты. "Мы надеемся, что сейчас все стабилизировали, и цена на рынке будет достаточно стабильная: и на услуги, и на недвижимость", - прокомментировал Хуснуллин.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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