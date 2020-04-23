Росатом и судоверфь "Звезда" подписали контракт на строительство атомохода "Лидер"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Росатомфлот" и судостроительный комплекс "Звезда" подписали контракт на строительство атомного ледокола "Лидер". Об этом говорится в Twitter госкорпорации.

Головной ледокол "Лидер" мощностью 120 МВт первым в мире сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до четырех метров.

Сообщалось, что госкорпорация "Росатом" рассчитывает к 2033 году ввести в эксплуатацию три ледокола проекта "Лидер".

Согласно плану развития инфраструктуры Северного морского пути, ввод в эксплуатацию головного ледокола проекта "Лидер" запланирован на декабрь 2027 г., первого серийного ледокола проекта - на декабрь 2030 г., второго серийного ледокола проекта - на декабрь 2032 г.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев в интервью ТАСС говорил, что госкорпорация оценивает стоимость создания головного атомного ледокола нового поколения "Лидер" в 120 млрд рублей в ценах 2019 года. Минпромторг отмечал, что предельная стоимость составляет 127,5 млрд рублей. Лихачев также сообщал, что головной ледокол "Лидер" будет строиться на средства федерального бюджета.

Серийные ледоколы "Лидер" Росатом предложил строить по схеме смешанного финансирования, при которой 50% проекта финансирует бюджет, а 50% - госкорпорация за счет собственных или заемных средств. Позднее отмечалось, что Росатом обсуждает с Минфином возможность строительства серийных ледоколов "Лидер" по концессии.