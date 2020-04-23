Промсвязьбанк получил около 3,5 тыс. заявок на кредитные каникулы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) получил около 3,5 тыс. заявок на предоставление кредитных каникул на общую сумму почти 4 млрд рублей. В банке отмечают, что меры поддержки в условиях пандемии коронавируса все более востребованы среди клиентов, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"На настоящий момент в ПСБ обратилось около 3500 розничных клиентов с просьбой о предоставлении кредитных каникул. Общая сумма заявок составляет почти 4 млрд рублей. Почти 60% заявок приходится на потребительские кредиты, 40% - на ипотеку", - указано в сообщении.

При этом объем заявок на реструктуризацию по ипотеке составляет почти 3 млрд рублей, по потребительским кредитам - менее 1 млрд рублей.

В пресс-службе ПСБ отмечают, что банк активно разрабатывает различные меры поддержки клиентов в условиях кризиса, вызванного коронавирусом. Так, ПСБ в течение апреля автоматически переносит дату платежа по кредиту, если на счете не хватает средств. При этом просроченная задолженность у клиента не возникает и данные в бюро кредитных историй не передаются.

В рамках мер поддержки малого и среднего бизнеса ПСБ возместит комиссии за ведение расчетного счета в марте предпринимателям из отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии, предоставит бесплатные юридические консультации и снизит комиссии за интернет-эквайринг до 1%. Также для бизнеса ПСБ запустил кредитные каникулы сроком от трех до шести месяцев с возможностью подачи заявления удаленно без визита в офис.