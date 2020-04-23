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Лукашенко требует выполнения задач экономразвития, несмотря на внешние обстоятельства

ВВП Белоруссии за первый квартал снизился на 0,3%, отметил президент республики

МИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко недоволен снижением ВВП республики в первом квартале на 0,3%, он требует от правительства выполнения основных показателей экономического развития. Такие задачи он поставил в четверг на совещании по первоочередным мерам обеспечения устойчивой работы экономики.

"Согласно отчетным данным, ВВП за первый квартал снизился на 0,3%. Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому настраивайтесь на выполнение тех планов, которые перед нами есть", - приводит его слова агентство БелТА.

По его словам, белорусская экономика, "у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно три удара". Он пояснил, что в начале года Белоруссия испытала сложности в поставках нефти со стороны ближайшего партнера - РФ, - затем произошел разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией коронавируса. Лукашенко указал на то, что в этих условиях надо сохранить основные показатели экономического развития, чего бы это ни стоило. "Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике, ценовую устойчивость, по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги", - сказал президент.

Руководство Белоруссии планировало рост ВВП в 2020 г в 2,8%. В январе - марте 2020 года ВВП республики снизился на 0,3%. Всемирный банк в апреле заявлял, что ожидает сокращения экономики Белоруссии в 2020 году на 4% в связи глобальным экономическим спадом. Со своей стороны Евразийский банк развития прогнозирует снижение ВВП Белоруссии в 2020 году на 3,3% на фоне пандемии коронавируса и сокращения выпуска нефтепродуктов.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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