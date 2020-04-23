Кабмин планирует запретить банкам блокировать счета без объяснения причин

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство России рассмотрит проект закона, который запретит банкам отказывать в проведении операций клиентов или блокировать их счета без объяснения причин. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства РФ.

"Банки не смогут без объяснения причин расторгнуть договор или отказаться от совершения операций по указанию клиента, - пояснил он. - Данное нововведение коснется как юридических, так и физических лиц". "Для защиты интересов физических лиц вводится отдельная норма: теперь кредитные организации будут не вправе отказать им и в открытии банковских счетов, - рассказал глава кабмина. - Банк сможет отказаться от совершения операции только в том случае, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма".

Мишустин отметил, что сейчас банк может заблокировать счет клиента, если не предоставлены все документы, подтверждающие добросовестность операции. "Причем банк вправе делать это без объяснения причин", - заметил он. "В результате могут пострадать граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершить другие операции", - сказал премьер.