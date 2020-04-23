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Путин обсудит с представителями банков меры по поддержке экономики

Совещание пройдет в режиме видеоконференции и будет закрытым для прессы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с представителями правительства и банков, чтобы выяснить, как работают меры по поддержке экономики.

"Путин сегодня пообщается с банками, с представителями руководства правительства, профильных ведомств, поговорят о том, как работают меры по поддержке экономики в той части, которая касается кредитно-финансовых учреждений", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что совещание пройдет в режиме видеоконференции, оно будет закрытым для прессы за исключением вступительного слова президента. Представитель Кремля пояснил, что глава государства "изложит основные подходы". Закрытый формат встречи он объяснил необходимостью сделать совещание эффективным.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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