Путин обсудит с представителями банков меры по поддержке экономики

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с представителями правительства и банков, чтобы выяснить, как работают меры по поддержке экономики.

"Путин сегодня пообщается с банками, с представителями руководства правительства, профильных ведомств, поговорят о том, как работают меры по поддержке экономики в той части, которая касается кредитно-финансовых учреждений", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что совещание пройдет в режиме видеоконференции, оно будет закрытым для прессы за исключением вступительного слова президента. Представитель Кремля пояснил, что глава государства "изложит основные подходы". Закрытый формат встречи он объяснил необходимостью сделать совещание эффективным.