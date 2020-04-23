Британия готовится за три месяца выпустить больше облигаций, чем планировалось за год

ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено в ближайшие три месяца выпустить больше государственных облигаций, чем планировалось разместить за год. Как сообщает агентство Reuters , это необходимо для того, чтобы покрыть расходы на борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

По данным британского Агентства по управлению долгом (DMO), с мая по июль планируется выпустить облигаций на £180 млрд ($222 млрд по текущему курсу). Ранее ожидалось, что с апреля 2020 года по март 2021 Великобритания разместит облигаций на £156 млрд ($192 млрд).

"Не ожидается, что необходимость увеличивать объем выпуска облигаций сохранится в течение остающейся части финансового года", - заявили в британском Минфине. Опрошенные Reuters эксперты прогнозируют, что суммарный объем выпуска британских гособлигаций в 2020/2021 финансовом году достигнет £300 млрд ($370 млрд).

В марте глава Минфина Риши Сунак объявил о том, что в связи с пандемией правительство предоставит британскому бизнесу кредитные гарантии на £330 млрд ($400 млрд по текущему курсу), а если этого окажется мало, то выделит и дополнительные средства. Руководство страны также обязалось помочь работодателям с выплатой зарплат сотрудникам, которые оказались под угрозой увольнения. В настоящий момент за поддержкой обратились 144 тыс. компаний, и государство начнет платить зарплату 1 млн британцев (80% от оклада, но не более $3,1 тыс. в месяц на человека).

Согласно подсчетам британского Центра экономических и деловых исследований, каждый день введенного 23 марта карантина обходится экономике страны примерно в £2,4 млрд (около $3 млрд по текущему курсу). По оценкам британского Управления по бюджетной ответственности (OBR), если карантин продлится три месяца, то ВВП Великобритании может сократиться во втором квартале на 35%, а 2 млн человек лишатся работы. При отмене ограничительных мер, прогнозируют эксперты вневедомственного государственного учреждения, экономика должна быстро восстановиться, но уровень безработицы будет снижаться не столь активно. К тому же показатель чистого заимствования государственного сектора при таком развитии ситуации превысит £270 млрд ($333 млрд), или 14% от ВВП, что приведет к самому большому дефициту бюджета с момента Второй мировой войны.