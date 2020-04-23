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В МИД России заверили, что БРИКС не планирует создавать аналог ОПЕК

В ведомстве отметили, что из стран объединения только Россия и Бразилия являются экспортерами, остальные - в большей степени импортеры

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) не планируют создавать свой аналог Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом заявил в четверг заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Павел Князев в ходе онлайн-презентации доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" "БРИКС и пандемия соперничества".

По его словам, ситуация на энергетических рынках остается одним из главных вопросов как для стран объединения, так и в глобальном плане. "БРИКС уж точно не будет создавать аналог ОПЕК, - подчеркнул дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Из стран объединения только Россия и в какой-то степени Бразилия являются экспортерами, все остальные в большей степени импортеры".

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Россия
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