Глава СПбМТСБ считает, что принцип take-or-pay при продаже нефти сейчас не сработает

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников считает, что сейчас покупатели нефти не пойдут на включение в контракты механизма take-or-pay ("бери или плати").

"Он [механизм take-or-pay] даже при торговле с газом сейчас не очень работает, потому что, если посмотреть на статистику продаж "Газпрома" на экспорт, а это открытая информация, то видно, что по долгосрочным контрактам, где активно применялся этот принцип, достаточно серьезное падение объема продаж в пользу спотовых и электронно-тендерных процедур", - сказал Рыбников в интервью телеканалу РБК.

"Но если говорить о современном мировом нефтяном рынке, то вот как сейчас покупателя заставить подписывать контракт take-or-pay? Понятно, что никто в принципе на это не пойдет. Будет ли это возможно, когда уляжется пыль? Посмотрим, ситуация будет явно какая-то другая", - добавил он.

Механизм take-or-pay подразумевает, что поставщик обязуется предоставить товар вплоть до зафиксированных в договоре максимальных объемов, а покупатель - оплатить определенную часть этих объемов независимо от того, сколько он закупил на самом деле за этот период.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал перейти к принципу take-or-pay в мировой торговле нефтью.

Глобальный спрос на нефть резко снизился после введения ограничений в рамках борьбы с пандемией коронавируса. 20 апреля стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI впервые в истории упала до отрицательных значений.