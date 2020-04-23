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Путин на следующей неделе проведет совещание по ЖКХ и продолжит общение с губернаторами

Ранее президент говорил, что намерен обсудить ситуацию, сложившуюся в различных отраслях из-за коронавируса, на отдельных совещаниях

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Кремль готовит совещание президента РФ Владимира Путина по ситуации в ЖКХ, возможно, оно пройдет на следующей неделе.

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"По ЖКХ [совещание] предположительно на следующей неделе состоится, ведется подготовка этого мероприятия", - сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее Путин говорил, что намерен обсудить ситуацию, сложившуюся в различных отраслях из-за коронавируса, на отдельных совещаниях. Темой одной из таких встреч он называл ЖКХ.

Представитель Кремля сообщил, что на следующей неделе также планируется продолжение общения главы государства с руководителями регионов. "Общение с главами регионов на ежедневной основе происходит", - заметил Песков. По его словам, публичные видеоконференции Путина с губернаторами, прошедшие на этой неделе, не ограничивают круг подобных бесед, поскольку президент постоянно поддерживает связь с разными субъектами Федерации. "Общение продолжится, можно ожидать, что на следующей неделе будет", - сказал Песков про открытые для СМИ сеансы связи Путина с губернаторами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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