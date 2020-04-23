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Пандемия коронавируса нового типа

Спрос на алкоголь в Краснодарском крае в период пандемии коронавируса вырос на 10%

При этом в регионе падение в секторе продовольственной торговли на уровне около 15%

КРАСНОДАР, 23 апреля. /ТАСС/. Рост спроса на алкоголь в период пандемии коронавируса в Краснодарском крае составил порядка 10%, по итогам апреля в регионе ожидается падение в секторе продовольственной торговли на уровне около 15%. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края Роман Куринный.

"Торговля продовольственная по итогам апреля - прогнозируем падение порядка 15%. Что касается алкоголя, за весь период ограничений у нас порядка 10% рост. Мы посмотрели, в период с конца декабря до 7-8 января идет спрос тоже 10%", - сказал Куринный.

Он добавил, что на региональном уровне край дополнил федеральный перечень отраслей, испытывающих трудности из-за пандемии коронавируса, 20 позициями, для них предусмотрены аналогичные федеральным меры поддержки на территории региона.

"Эту волну мы пережили в более спокойном режиме. Что касается обеспечения продовольствием, мы здесь как были регионом, который традиционно не только себя обеспечивал, а еще и многие регионы России, у нас запасы сформированы. Мы, в принципе, надеемся, что у нас не будет никакой [новой] волны, но мы к ней готовы", - резюмировал Куринный.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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