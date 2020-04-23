В Минпромторге предложили после пандемии применить "регуляторную амнистию" для бизнеса

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Регуляторная амнистия" должна быть применена в отношении российского бизнеса после снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал в четверг директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

"Мы должны сформировать сейчас регуляторную среду "на потом". И это "потом" будет не совсем простое для бизнеса. Если раньше был модный термин "регуляторная гильотина", мы сейчас считаем, что надо думать о "регуляторной амнистии" - нужно сделать такие льготные правила для бизнеса, отменив все, за исключением того, что непосредственно влияет на жизнь и здоровье людей", - сказал он на онлайн-конференции "Меры региональной поддержки бизнеса в условиях эпидемиологической изоляции".

В частности, Кузнецов предлагает пересмотреть нормы, которые касаются лицензирования и сертификации, создать возможности для беспрепятственного экспорта, торговли товарами внутри страны. "Мы должны создать такие правила, чтобы каждый мог иметь возможность заниматься [предпринимательской деятельностью] безо всяких административных издержек", - добавил директор департамента.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разработало законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)". Госдума 17 апреля приняла в первом чтении два этих законопроекта.