{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кремле знакомы с данными о расследовании в США из-за сделок с фьючерсами на нефть

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "такое количество ложных сообщений и вымыслов приходит сейчас в СМИ, что воспринимать это нужно с большими допусками"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения СМИ о том, что власти США начали расследования по подозрительным сделкам с нефтяными фьючерсами, цель которых - выяснить, могли ли нефтетрейдеры заработать миллионы долларов, получив инсайдерскую информацию о подготовленном Россией проекте стратегии взаимодействия с членами ОПЕК+.

"Мы видели сообщения СМИ, но мы не знаем насколько они соответствуют действительности", - сказал Песков.

Он отметил, что "такое количество ложных сообщений и вымыслов приходит сейчас в СМИ, что воспринимать это нужно с большими допусками".

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Семь российских авиакомпаний получили разрешение Росавиации на перевозку грузов в салоне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС