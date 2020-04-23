В Кремле знакомы с данными о расследовании в США из-за сделок с фьючерсами на нефть

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения СМИ о том, что власти США начали расследования по подозрительным сделкам с нефтяными фьючерсами, цель которых - выяснить, могли ли нефтетрейдеры заработать миллионы долларов, получив инсайдерскую информацию о подготовленном Россией проекте стратегии взаимодействия с членами ОПЕК+.

"Мы видели сообщения СМИ, но мы не знаем насколько они соответствуют действительности", - сказал Песков.

Он отметил, что "такое количество ложных сообщений и вымыслов приходит сейчас в СМИ, что воспринимать это нужно с большими допусками".