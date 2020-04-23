"Газпром нефть" может начать использовать беспилотные грузовики на месторождениях Арктики

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" и "Камаз" успешно завершили испытания работы беспилотных грузовых автомобилей на Восточно-Мессояхском месторождении (ЯНАО). В результате тестирования "Газпром нефть" усилит подготовку к внедрению беспилотных автомобилей и продолжит активно участвовать в формировании нормативно-правовой базы для беспилотного транспорта.

"Автомобили без водителей продемонстрировали весь потенциал цифрового ресурса: умение передвигаться по заданным маршрутам с высокой точностью, обмениваться информацией через дублируемые системы связи, распознавать препятствия за доли секунды и прогнозировать траекторию движения с учетом актуальной дорожной обстановки", - говорится в сообщении "Газпром нефти".

В ходе арктического тест-драйва "Камазы" безаварийно преодолели 2,5 тыс. км по территории нефтепромысла и зимним дорогам Гыданской тундры. Как отметили участники проекта, главное преимущество беспилотных транспортных средств - неограниченная работоспособность. "Оснащенные системой автономного управления машины не устают и не ошибаются даже на сложных маршрутах, в условиях низких температур, метелей и плохой видимости. В сравнении с пилотируемыми аналогами беспилотные "Камазы" на 50% более безопасны и позволяют на 10-15% снизить издержки при грузоперевозках", - отметили в компании.

"Газпром нефть" также протестировала беспилотный автомобиь Газель Next Электро на Южно-Приобском месторождении и проверила работоспособность технологии в северных широтах с учетом имеющейся связи, дорожного покрытия, погодных условий.

"Мы постоянно ищем новые возможности для повышения эффективности и безопасности нефтедобычи. В том числе используя беспилотные технологии мониторинга промышленных объектов и доставки грузов. Эти инновации "Газпром нефть" внедряет вместе с партнерами из других отраслей, создавая стимулы для развития многих российских индустрий", - отметил заместитель генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев.