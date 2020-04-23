СПбМТСБ фиксирует среднедневное падение оборота торгов бензином на 15-20%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) отмечает среднедневное падение оборота торгов бензином на уровне 15-20% по сравнению со средним дневным оборотом 2019 года. Об этом в интервью РБК сообщил президент биржи Алексей Рыбников.

"У себя [на бирже] мы видим среднедневное падение оборота по бензину на уровне 15-20% по сравнению со средним дневным оборотом 2019 года", - сказал он. При этом, по словам Рыбникова, биржа по-прежнему остается достаточно серьезным каналом продаж, к которому есть доступ у всех категорий потребителей.

"Наши нефтяные компании продолжают предлагать и находить своих покупателей. Да, цена оптовая упала. Но в отдельные локальные моменты видим движение цены вверх". - пояснил он.

По другим позициям СПбМТСБ отмечает высокие уровни оборота. "Мы видим неплохие обороты по суточным торгам природным газом - 17 млн сегодня, несколько дней видели 40 млн, это много", - сказал глава биржи.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщал, что в настоящее время наблюдается снижение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке, продажи бензина на АЗС сократились на 40-50%, дизеля - на 30%. При этом бензин с начала года в оптовом сегменте подешевел на 3%, дизель - на 4%.