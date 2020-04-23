{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СПбМТСБ фиксирует среднедневное падение оборота торгов бензином на 15-20%

Ранее министр энергетики Александр Новак сообщал, что продажи бензина на АЗС сократились на 40-50%, дизеля - на 30%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) отмечает среднедневное падение оборота торгов бензином на уровне 15-20% по сравнению со средним дневным оборотом 2019 года. Об этом в интервью РБК сообщил президент биржи Алексей Рыбников.

"У себя [на бирже] мы видим среднедневное падение оборота по бензину на уровне 15-20% по сравнению со средним дневным оборотом 2019 года", - сказал он. При этом, по словам Рыбникова, биржа по-прежнему остается достаточно серьезным каналом продаж, к которому есть доступ у всех категорий потребителей.

"Наши нефтяные компании продолжают предлагать и находить своих покупателей. Да, цена оптовая упала. Но в отдельные локальные моменты видим движение цены вверх". - пояснил он.

По другим позициям СПбМТСБ отмечает высокие уровни оборота. "Мы видим неплохие обороты по суточным торгам природным газом - 17 млн сегодня, несколько дней видели 40 млн, это много", - сказал глава биржи.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщал, что в настоящее время наблюдается снижение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке, продажи бензина на АЗС сократились на 40-50%, дизеля - на 30%. При этом бензин с начала года в оптовом сегменте подешевел на 3%, дизель - на 4%.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
Реклама на ТАСС
Белоусов не исключил ухудшения осенью качества кредитного портфеля банков
Объем общего портфеля кредитов юрлицам составляет 42 трлн рублей. По словам первого вице-премьера, почти 16 трлн рублей приходятся на пострадавшие сектора
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС