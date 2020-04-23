В Минпромторге заявили, что ситуация с ценами на продукты не вызывает беспокойства

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минпромторг России оценивает ситуацию с ценами на продуктовом рынке РФ как стабильную и не вызывающую беспокойство. Об этом говорится на портале стопкоронавирус.рф.

"Ценовая ситуация сейчас стабильная и не вызывает беспокойство. По всем случаям необоснованного повышения цен Минпромторгом и Минсельхозом ведется работа с ФАС России. Торговые сети стараются сдерживать цены, учитывая то, что доходы населения не растут", - отмечается на портале.

В то же время в Минпромторге напомнили, что ввиду повышения курса валют увеличиваются затраты производителей. "Учитывая, что половина домохозяйств сделала значительные запасы, искусственно сдерживать цены - это прямой путь к разорению многих производителей", - считают в министерстве.

Там также напомнили, что ажиотажный спрос покупателей, возникший во второй половине марта 2020 года, спал, полки магазинов полны товаром, в большинстве регионов работают рынки и ярмарки. По экспертным данным, 50% домохозяйств сделали запасы продуктов питания длительного срока хранения более чем на 100 дней, добавили в Минпромторге.