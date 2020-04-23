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Пандемия коронавируса нового типа

Минпромторг рекомендует регионам не закрывать пункты выдачи заказов в торговых центрах

Ранее сообщалось о сложностях работы логистики дистанционной торговли в регионах

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ не исключает проблем с доставкой из онлайн-магазинов в связи с закрытием торговых центров и рекомендует регионам не закрывать находящиеся в них пункты выдачи заказов, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.

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"Трудности с доставкой могут возникнуть в связи с закрытием торговых центров, на территории которых располагаются пункты выдачи заказов. Минпромторг направил рекомендации руководителям высших органов исполнительной власти субъектов РФ обеспечить работу всех организаций и объектов, связанных с осуществлением интернет-торговли, в том числе посредством пунктов выдачи заказов и служб доставки", - отмечается в сообщении.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли и Национальная ассоциация дистанционной торговли указывали на существующие сложности работы логистики дистанционной торговли в регионах.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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