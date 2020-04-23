Минпромторг рекомендует регионам не закрывать пункты выдачи заказов в торговых центрах

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ не исключает проблем с доставкой из онлайн-магазинов в связи с закрытием торговых центров и рекомендует регионам не закрывать находящиеся в них пункты выдачи заказов, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф .

"Трудности с доставкой могут возникнуть в связи с закрытием торговых центров, на территории которых располагаются пункты выдачи заказов. Минпромторг направил рекомендации руководителям высших органов исполнительной власти субъектов РФ обеспечить работу всех организаций и объектов, связанных с осуществлением интернет-торговли, в том числе посредством пунктов выдачи заказов и служб доставки", - отмечается в сообщении.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли и Национальная ассоциация дистанционной торговли указывали на существующие сложности работы логистики дистанционной торговли в регионах.