{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге ФАС выявила картельный сговор на рынке социального питания

В нечестной конкуренции уличены четыре компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело против четырех городских поставщиков социального питания по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщила в четверг начальник отдела УФАС по борьбе с картелями Кристина Иващенко в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Возбуждено дело на рынке социального питания в отношении компаний ООО "Компания Балтфуд", ООО "Торгово-закупочная база", ООО "Сендо" и ООО "Вкус" по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 закона "О защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов)", - сказала Иващенко.

В ходе проверки ведомство обнаружило, что некоторые компании вели совместную деятельность на торгах по поставкам социального питания, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального управления антимонопольного органа.

По словам Иващенко, рынок социального питания в Санкт-Петербурге остается одним из лидеров по числу выявленных картелей. За 2019 год региональный орган рассмотрел четыре антимонопольных дела в этой отрасли, еще три рассматриваются в 2020 году.

В декабре 2019 года УФАС по Петербургу уличило в картельном сговоре восемь поставщиков детского питания при участии администрации Колпинского района. Компании приняли участие в более чем 29 конкурсах с совокупной начальной (максимальной) ценой контрактов более 650 млн рублей с нарушением закона о защите конкуренции. В ноябре 2019 года УФАС выявило картельный сговор среди трех поставщиков школьного питания в Курортном районе города. Организации участвовали в торгах на оказание услуг питания в 2018 году в образовательных учреждениях Курортного района Санкт-Петербурга на общую сумму 2,3 млн рублей.

Теги
Санкт-Петербург
Реклама на ТАСС
СПбМТСБ фиксирует среднедневное падение оборота торгов бензином на 15-20%
Ранее министр энергетики Александр Новак сообщал, что продажи бензина на АЗС сократились на 40-50%, дизеля - на 30%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС