В Петербурге ФАС выявила картельный сговор на рынке социального питания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело против четырех городских поставщиков социального питания по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщила в четверг начальник отдела УФАС по борьбе с картелями Кристина Иващенко в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Возбуждено дело на рынке социального питания в отношении компаний ООО "Компания Балтфуд", ООО "Торгово-закупочная база", ООО "Сендо" и ООО "Вкус" по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 закона "О защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов)", - сказала Иващенко.

В ходе проверки ведомство обнаружило, что некоторые компании вели совместную деятельность на торгах по поставкам социального питания, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального управления антимонопольного органа.

По словам Иващенко, рынок социального питания в Санкт-Петербурге остается одним из лидеров по числу выявленных картелей. За 2019 год региональный орган рассмотрел четыре антимонопольных дела в этой отрасли, еще три рассматриваются в 2020 году.

В декабре 2019 года УФАС по Петербургу уличило в картельном сговоре восемь поставщиков детского питания при участии администрации Колпинского района. Компании приняли участие в более чем 29 конкурсах с совокупной начальной (максимальной) ценой контрактов более 650 млн рублей с нарушением закона о защите конкуренции. В ноябре 2019 года УФАС выявило картельный сговор среди трех поставщиков школьного питания в Курортном районе города. Организации участвовали в торгах на оказание услуг питания в 2018 году в образовательных учреждениях Курортного района Санкт-Петербурга на общую сумму 2,3 млн рублей.