Семь авиакомпаний получили разрешение на грузоперевозки в салоне самолетов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Семь российских авиакомпаний получили право перевозки грузов в салоне воздушных судов. Это следует из сообщения на сайте Росавиации.

Грузоперевозки в салоне самолетов (а не в багажных отделениях) - возможность для авиакомпаний использовать простаивающий флот на фоне рекордного снижения объема перевозок пассажиров из-за пандемии коронавируса. Как уточняется в сообщении, такое право Росавиация предоставила "Аэрофлоту", "России", "Уральским авиалиниям", "Икару", Nordwind, Azur Air, Royal Flight. При этом в списке нет авиакомпании S7, которая на этой неделе заявила о начале таких перевозок.

"Фиксируется резкое падение пассажирского спроса на авиаперевозки. В этих условиях ряд российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки пассажиров, в своей операционной деятельности дополнительно вводят перевозку грузов в пассажирской кабине в отсутствии пассажиров на борту", - отмечается в сообщении.

Перевозка грузов в пассажирской кабине допускается в предназначенных для этого местах с учетом рекомендаций производителей воздушных судов, соответствующих ограничений по массе, расположению груза, пожарной безопасности и центровке воздушного судна, пояснили в агентстве.

Вторая крупнейшая авиакомпания в России - S7 Airlines - в конце прошлой недели сообщила, что переориентировала часть самолетов под перевозку грузов медицинского назначения. Первый рейс с таким грузом перевозчик уже выполнил из Пекина, в дальнейшем планирует такие рейсы из Китая в Россию и Европу. В компании тогда уточняли, что "организацией и продажей перевозок занимается S7 Cargo".