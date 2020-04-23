{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Вывозной рейс Москва - Лондон запланирован на 29 апреля

Предыдущий спецрейс был организован 18 апреля

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Подданные Великобритании, находящиеся в России и желающие вернуться домой, смогут улететь из Москвы в Лондон 29 апреля. Об этом сообщило в четверг посольство королевства в РФ.

"Рейс Москва - Лондон SU-2582 доступен 29 апреля. Пожалуйста, бронируйте билеты на сайте "Аэрофлота", если вы хотите вернуться в Великобританию", - говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Предыдущий спецрейс Москва - Лондон был организован 18 апреля. Как сообщил тогда представитель посольства РФ в королевстве, обратным рейсом вылетели несколько граждан России, которые оказались на территории Великобритании в особо затруднительном положении и нуждались в срочной эвакуации на родину из гуманитарных соображений.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Теги
ВеликобританияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Количество безработных на Украине увеличилось почти на 121 тыс. с начала карантина
На это время минимальный размер пособия увеличен с 650 гривен до 1 тыс. гривен
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС