Вывозной рейс Москва - Лондон запланирован на 29 апреля

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Подданные Великобритании, находящиеся в России и желающие вернуться домой, смогут улететь из Москвы в Лондон 29 апреля. Об этом сообщило в четверг посольство королевства в РФ.

"Рейс Москва - Лондон SU-2582 доступен 29 апреля. Пожалуйста, бронируйте билеты на сайте "Аэрофлота", если вы хотите вернуться в Великобританию", - говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Предыдущий спецрейс Москва - Лондон был организован 18 апреля. Как сообщил тогда представитель посольства РФ в королевстве, обратным рейсом вылетели несколько граждан России, которые оказались на территории Великобритании в особо затруднительном положении и нуждались в срочной эвакуации на родину из гуманитарных соображений.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.