Путин поставил задачу снизить социально-экономические потери от коронавируса

"Эпидемия коронавируса, с которой столкнулся весь мир, прежде всего угрожает жизни, здоровью людей, но столь же опасно и ее воздействие на экономику, на состояние целых отраслей", - сказал глава государства на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.

Путин подчеркнул: "Минимизировать такое негативное влияние, снизить неизбежные социально-экономические потери - наша общая важнейшая задача".

Он напомнил, что именно поэтому одновременно с шагами по профилактике болезни, по наращиванию возможностей здравоохранения власти приняли целый ряд решений по поддержке российских семей, занятости и доходов граждан, по содействию индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, системообразующим компаниям. "Важная роль в реализации многих таких шагов принадлежит банковскому сообществу", - обратился президент к участникам совещания.

Глава государства знает, что "кредитные организации уже взяли на себя серьезную дополнительную нагрузку, в том числе [взяли на себя] убытки, связанные с антикризисной помощью своим клиентам". "Понимаю эти и другие непростые обстоятельства, с которыми сейчас сталкиваются банки", - заверил Путин.

Он также обратил внимание на то, что банки "напрямую работают с гражданами, с предприятиями, знают их проблемы, запросы, от них в значительной степени зависит, чтобы меры поддержки сработали эффективно, адресно дошли до каждого, кто в них сейчас нуждается".

"Имею в виду каникулы по ипотечным и потребительским кредитам для граждан, чьи доходы сократились более чем на 30%; льготные кредиты предприятиям на пополнение оборотных средств и выплату заработной платы; дополнительную защиту организаций, граждан, индивидуальных предпринимателей в том случае, если в силу объективных причин они не могут обслуживать свой долг", - перечислил президент. На его взгляд, "эти и другие решения призваны помочь российским семьям преодолеть текущие трудности, сделать так, чтобы компании, предприятия не прерывали свою деятельность, сохраняли трудовой коллектив, заработки людей, обеспечивали заказами своих поставщиков, подрядчиков в нынешней непростой ситуации".