{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ФАС проведет проверку из-за случая роста цены на лимоны до 500%

Антимонопольная служба объяснила рост цен на лимоны в марте и апреле сокращением импорта на 40%, что вызвало повышение цен поставщиками на 50-57%
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ретейлеров из-за случаев завышения цен на лимоны, сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев в ходе видеоконференции с торговыми сетями.

"Есть у нас несколько просто вопиющих фактов, когда до 300%, 400% и 500% на одном этапе доходила наценка. Это было и у сетей, и у поставщиков. Мы эти факты зафиксировали. У поставщиков проверим, некоторые здесь присутствующие товарищи тоже под эту проверку попадут. Не буду назвать пока кто, чтобы не обнародовать", - отметил он.

ФАС объяснила рост цен на лимоны в марте и апреле сокращением импорта на 40%. "На ценовой всплеск, который у нас был в марте-апреле по лимонам, повлияло несколько факторов, которые сошлись в одном месте и в одно время. Это сокращение поставок из-за рубежа. По нашим данным, до 41% было падение. Часть импортеров подняла цены до 50-57%, максимальный рост цены был, - пояснил Тенишев. - Рост спроса - к сожалению, у нас время от времени всплывают всяческие фейки относительно полезных свойств тех или иных продуктов в период коронавируса. Сошлось это все и обусловило рост цен".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Компании смогут приостанавливать право пользования недрами на два года
В пресс-службе Минприроды сообщили, что данная возможность введена в рамках нового пакета антикризисных мер в сфере недропользования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС