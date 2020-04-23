ФАС проведет проверку из-за случая роста цены на лимоны до 500%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ретейлеров из-за случаев завышения цен на лимоны, сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев в ходе видеоконференции с торговыми сетями.

"Есть у нас несколько просто вопиющих фактов, когда до 300%, 400% и 500% на одном этапе доходила наценка. Это было и у сетей, и у поставщиков. Мы эти факты зафиксировали. У поставщиков проверим, некоторые здесь присутствующие товарищи тоже под эту проверку попадут. Не буду назвать пока кто, чтобы не обнародовать", - отметил он.

ФАС объяснила рост цен на лимоны в марте и апреле сокращением импорта на 40%. "На ценовой всплеск, который у нас был в марте-апреле по лимонам, повлияло несколько факторов, которые сошлись в одном месте и в одно время. Это сокращение поставок из-за рубежа. По нашим данным, до 41% было падение. Часть импортеров подняла цены до 50-57%, максимальный рост цены был, - пояснил Тенишев. - Рост спроса - к сожалению, у нас время от времени всплывают всяческие фейки относительно полезных свойств тех или иных продуктов в период коронавируса. Сошлось это все и обусловило рост цен".