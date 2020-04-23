"Новатэк" не стал останавливать строительные работы под Мурманском во время пандемии

МУРМАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Работы над проектом "Новатэка" в Мурманской области идут в обычном режиме и планов останавливать их нет, несмотря на очаг заражения среди работников подрядной организации "Велесстрой". Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Андрей Чибис.

"Мы не видим никаких оснований, чтобы остановить реализацию этого проекта, остановить строительные работы. Есть территория на этой площадке, где не выявлено ни одного случая заболевания. Там идет очень большой скрининг, очень активное тестирование", - сказал Чибис.

Он также отметил, что сейчас на объект не прибывают новые рабочие. "Люди, у которых выявлен COVID-19, это "Велесстрой". Никаких новых людей сейчас туда не завозится, и сама компания "Велесстрой" в части своего объекта часть работ приостановила с учетом отбытия некоторого количества сотрудников. Исходя из тех данных, которые мы имеем (а мы постоянно находимся в режиме оперативного взаимодействия с "Новатэком" и с компаниями подрядчиков) никаких сейчас оснований для остановки реализации этого проекта нет", - отметил губернатор.

Чибис также назвал проект значимым для Мурманской области, и для всей страны в целом. "Все мероприятия делаются для того, чтобы не остановить реализацию этого важного для страны и для Мурманской области проекта", - заключил глава региона.

Подрядные организации "Новатэка", в том числе компания "Велесстрой", возводят в Белокаменке под Мурманском Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Всего в строительстве занято около 11 тыс. рабочих, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя". Ранее эта компания сообщила о намерении временно приостановить работы на объекте для проведения дезинфекции, рабочих максимально разобщить и изолировать, провести массовое тестирование, и только после этого планомерно возвращать на объект.

По информации штаба, на вечер среды общее число заразившихся коронавирусом в Мурманской области за сутки увеличилось на 97 и составило 606 человек, из них 451 - в Кольском районе (Белокаменка). Рядом с Белокаменкой развернут мобильный госпиталь, который уже начал принимать пациентов. О количестве размещенных в госпитале пациентов не сообщается.