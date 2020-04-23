Путин потребовал не допустить накопления "плохих долгов" и сбоев в работе банков

НОВО-ОГАРЕВО, 23 апреля. /ТАСС/. Устойчивость банковской системы должна быть обеспечена, нельзя допустить критического накопления "плохих долгов" и сбоев в работе кредитных учреждений. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании о банковском кредитовании для реализации мер поддержки в условиях пандемии.

"Необходимо, конечно же, обеспечить устойчивость самой банковской системы, нельзя допустить критического накопления так называемых плохих долгов, срывов и сбоев в работе банков", - сказал президент, отметив, что это принципиальное требование.

Путин напомнил, что для снижения рисков в этой сфере власти уже предусмотрели ряд инструментов, включая гарантии Минфина и ВЭБ.РФ по льготным кредитам и другим банковским продуктам.

"Прошу правительство, Центральный банк, банковское сообщество в целом подумать о том, что еще можно сделать для обеспечения надежности кредитного портфеля, при этом не повышая нагрузку на заемщиков", - обратился Путин к участникам совещания.

Кредитные ресурсы

Способность банковского сектора обеспечить доступность кредитных ресурсов для населения и бизнеса станет определяющей при дальнейшем восстановлении экономики страны, заявил Путин.

"Нам важно уже сейчас создавать условия для решения задач на среднюю и долгосрочную перспективу, иметь ввиду, что способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования для граждан, для компаний станет важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России", - сказал он.

Президент отметил, что банки быстрее статистики чувствуют пульс экономической жизни. "Все процессы, происходящие в экономике, непосредственно отражаются на банковской системе. Поэтому, прошу представителей банковского сообщества поделиться своими оценками текущей экономической ситуации и вашими прогнозами на перспективу", - обратился он к участникам совещания.