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Госдума может до конца июля рассмотреть пакет законопроектов о развитии АПК

Речь идет об инициативах, направленных на развитие рынка семян и снятие избыточных административных барьеров

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Госдума до конца весенней сессии может рассмотреть около десяти законопроектов, направленных на развитие агропромышленного сектора, сообщил в четверг вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

"Планируется, что всего к концу июля Государственная дума РФ рассмотрит порядка десяти приоритетных законопроектов, направленных на развитие агропромышленного сектора", - цитирует Гордеева его пресс-служба.

По словам депутата, речь идет об инициативах, направленных на развитие в России эффективного рынка семян, снятие избыточных административных барьеров в сфере семеноводства, а также ужесточение требований к обращению пестицидов и агрохимикатов. "Кроме того, на рассмотрении нижней палаты парламента будет предложен законопроект, устанавливающий правовые основы государственного контроля в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки", - добавил парламентарий.

Как уточнил политик, по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина готовится график рассмотрения перечисленных инициатив. "Председатель Государственной думы придает большое значение этим документам, считает важным, чтобы они были внесены в Госдуму как можно скорее. Он готов обратиться в кабинет министров с просьбой ускорить стадию согласования всего пакета документов, чтобы к концу весенней сессии Госдума смогла рассмотреть эти проекты законов на своих пленарных заседаниях", - заключил Гордеев.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе вице-спикера, все законопроекты были разработаны в кабмине, сейчас они находятся на различных стадиях согласования, ни один из них пока не внесен в Госдуму.

Последнее пленарное заседание Госдумы в рамках весенней сессии запланировано на 23 июля.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичГордеев, Алексей ВасильевичРоссия
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