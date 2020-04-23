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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве снизят арендную плату для предпринимателей в фудмолле "Депо"

Все рестораны в фудмолле сейчас работают в режиме доставки, не приостановил работу только фермерский рынок

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы из-за ситуации с коронавирусом снизят арендую ставку для предпринимателей, который занимают пищевые и торговые точки и фудмолле "Депо" на территории недействующего Миусского трамвайного депо на Лесной улице. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

В настоящее время из-за пандемии в фудмолле "Депо" рестораны перестали принимать посетителей и работают в режиме доставки. Не приостановил работу только фермерский рынок.

"В транспортном комплексе заключено более 200 договоров на осуществление торговой деятельности и на аренду. Это торговые точки в метро, а также ООО "Инвестиционная группа Сигма", которая арендует у ГУП "Мосгортранс" бывшее Миусское трамвайное депо на Лесной улице. Эти бизнесы обеспечивают совместно около 2,2 тыс. рабочих мест. Мы подписываем с арендаторами допсоглашения об изменении порядка начисления платы за период с 1 марта по 1 июля при условии, что с их стороны не будет значительного сокращения рабочих мест и скидка распространится и на субарендаторов, если они есть", - привела пресс-служба слова руководителя департамента Максима Ликсутова.

Кроме того, по словам заммэра, в московском метро более чем по 150 договорам не будет начислена плата за период с 1 марта по 1 июля, что поможет сохранить более 1 тыс. рабочих мест.

В департаменте отметили, что такая мера позволит предпринимателям сохранить бизнес и рабочие места в период пандемии. При этом в результате предоставления льгот транспортный комплекс недополучит порядка 350 млн рублей. "Мы хотим помочь им сохранить бизнес, ресурсы и кадры. Надеемся, что с нашей поддержкой они смогут вернуться к нормальной жизни и продолжат работу после разрешения вести деятельность", - добавили в департаменте.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерло 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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