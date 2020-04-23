ЦБ проведет аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Банк России в пятницу, 24 апреля, проведет аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"С учетом предстоящих ежемесячных налоговых выплат клиентов банков, для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России проведет 24 апреля 2020 года аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части - 27 апреля 2020 года", - отмечается в сообщении.

При этом в ЦБ РФ подчеркнули, что считают текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. Вместе с тем Банк России продолжит на регулярной основе отслеживать ситуацию с ликвидностью банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, добавили в пресс-службе ЦБ.