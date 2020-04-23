Белоруссия надеется на утверждение в ЕАЭС 19 мая направлений интеграции на пять лет

МИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассчитывает, что лидеры государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании 19 мая утвердят проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Об этом глава белорусского правительства заявил в четверг в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, которое проходит в режиме видеоконференции.

"Надеюсь, что на очередном заседании 19 мая 2020 года Высший Евразийский экономический совет стратегические направления утвердит", - сказал Румас.