Титов предложил создать экономический ситуационный центр на базе портала мойбизнес.рф

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил создать федеральный экономический ситуационный центр по борьбе с коронавирусом на базе портала по поддержке малого и среднего бизнеса мойбизнес.рф. Об этом он сообщил в четверг на онлайн-совещании с региональными уполномоченными.

"Портал мойбизнес.рф в условиях коронавируса можно было бы переориентировать в режим ситуационного кризисного центра по вопросам экономики. Обещаю обсудить этот вопрос с помощником президента Максимом Орешкиным и министром экономического развития Максимом Решетниковым", - сказал бизнес-омбудсмен.

Региональные уполномоченные на совещании поддержали инициативу, отметив, что "сейчас потребность в большинстве услуг портала гораздо ниже по сравнению с докризисным периодом". Участники совещания сказали, что в России создан ситуационный центр по коронавирусу, но, как правило, он рассматривает только медицинские аспекты, а федерального ситуационного центра только по экономическим аспектам нет. Они посетовали на то, что "никто не собирает из регионов ежедневно информацию о том, сколько предприятий остановили работу, сколько их сотрудников пострадало".

Портал мойбизнес.рф, согласно данным на сайте проекта, помогает узнавать о существующих мерах поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), даты ближайших форумов и семинаров. На портале есть карта центров инфраструктуры МСП, где можно найти ближайший центр "Мой бизнес", центр экспорта или микрофинансовую организацию, которая выдает льготные микрозаймы. Проект "Мой бизнес" поддерживают порядка 600 амбассадоров - известных предпринимателей со всей России.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровели 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.