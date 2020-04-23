Зарплаты топ-менеджеров "Аэрофлота" сократили на 40%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отказалась от всех не первостепенных закупок на время сокращения объемов перелетов из-за коронавируса. Об этом журналистам сообщил официальный представитель перевозчика Михаил Демин.

"Аэрофлот" последовательно реализует программу сокращения затрат. Мы отказались от всех видов закупок, непосредственно не связанных с обеспечением производственной деятельности, оптимизацией затрат и безопасностью. Отменены, в том числе, все закупки автомобильного транспорта, мы отказались от всех медийных контрактов и рекламы в СМИ", - сообщил он.

Более того, сокращены также и зарплаты топ-менеджмента. "Принято консолидированное решение о добровольном сокращении зарплат руководства компании на 40% с 1 апреля", - добавил Демин.

Ранее перевозчик сообщил о значительном сокращении внутрироссийский рейсов в мае. Так, например, число полетов в Санкт-Петербург сокращено с 70 до 42 рейсов в неделю, в Симферополь - с 42 до 34 рейсов, Сочи - с 32 до 14 рейсов. При этом в большинство городов "Аэрофлот" будет выполнять семь рейсов в неделю или меньше.