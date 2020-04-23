Набиуллина назвала нынешний масштаб реструктуризации кредитов беспрецедентным.

Заявок на реструктуризацию кредитов менее чем за месяц в банки РФ поступило больше, чем за весь 2019 г. - Набиуллина.

Процент одобряемых обращений о реструктуризации кредитов физлиц вырос за неделю до 60% с 44% - Набиуллина.

Растет необходимость реструктуризации кредитов крупных компаний - Набиуллина.

Накопленный запас прочности капитала в российской банковской системе составляет 5 трлн рублей - Набиуллина.

Ресурсы на поддержку экономики у банков есть, но они не бесконечны, нужно подключать больше банков - Набиуллина.