Минэкономразвития раскритиковало проект ФАС о предустановке российского софта на гаджеты

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ считает необходимым доработать проект постановления правительства, разработанный ФАС, об обязательной предустановке отечественных приложений на гаджеты. Реализация проекта в нынешнем виде может привести в том числе к необоснованным расходам производителей устройств, следует из отзыва министерства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из отзыва, позиция министерства частично учитывает мнения игроков отрасли, в том числе Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, Ассоциации компаний интернет-торговли, Ассоциации электронных коммуникаций, а также компаний МТС и Apple.

По мнению министерства, требование о предустановке ПО в уже произведенные или законтрактованные устройства может привести к дополнительным расходам для производителей, которые привыкли заключать долгосрочные (на несколько лет) контракты с разработчиками операционных систем и поставщиками. Кроме того, для продавцов существуют риски не реализовать продукцию, упаковка которых была вскрыта для предустановки ПО, или работа которых будет значительно замедлена из-за обилия предустановленных приложений.

Поэтому Минэкономразвития предлагает ограничить сферу применения проекта только новой продукцией (новыми моделями), впервые запускаемой в производство после того, как проект вступит в силу.

Также министерство предлагает на начальном этапе провести эксперимент и ограничить круг устройств, на которые нужно будет предустанавливать российское ПО, в связи с отсутствием национального и международного опыта реализации аналогичных мер и слишком широкого круга гаджетов и прочей техники, подпадающей под регулирование.

Необходимы уточнения

Также Минэкономразвития просит ФАС уточнить ряд формулировок, в частности, касающихся смартфонов. По мнению министерства, под определение "оборудование беспроводной связи для бытового использования, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями" могут подпадать не только смартфоны, но и ряд устройств для "умного" дома, а также холодильники, стиральные машины и другая бытовая техника. При этом и на такие устройства, согласно проекту, придется устанавливать ПО, которое, однако, для них не подходит, - например, аудиовизуальные или навигационные сервисы.

В отношении непосредственно программ Минэкономразвития считает необходимым прописать более конкретные требования к предустанавливаемому ПО. "[Проектом] устанавливаются неопределенные требования к программному обеспечению... При этом иная детализация указанных требований проектом акта не предусмотрена. Фактически приведенные формулировки устанавливают субъективный подход к установлению соответствия ПО таким требованиям, что не может быть поддержано", - отмечают в министерстве.

Отдельно Минэкономразвития обращает внимание на предустановку на смартфоны приложения "Госуслуги". Учитывая, что в целом проект ФАС направлен на обеспечение недискриминационного доступа российских разработчиков ПО в сравнении с зарубежными, иностранных аналогов приложению "Госуслуги" нет, подчеркивается в документе.

Помимо этого, установка приложения не гарантирует его работоспособность, поскольку для регистрации в системе "Госуслуги", а также подтверждения своей записи необходимо, например, личное посещение МФЦ. То есть при необходимости это приложение будет скачано пользователем без установления обязанностей по его предварительной установке, в связи с чем установка "Госуслуг" не требует дополнительной предустановки, полагают в Минэкономразвития.

"По результатам оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития может быть сделан вывод о том, что наличие проблемы и целесообразность ее решения с помощью регулирования, предусмотренного проектом акта, разработчиком обоснованы недостаточно. В проекте акта выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ", - говорится в заключении к проекту ФАС.