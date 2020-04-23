В петербургском "Ленэкспо" планируют организовать временный госпиталь за 416 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Строительная компания "Лентехстрой" за 416 млн рублей займется организацией временного обсерватора на площадке выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге для изоляции людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Соответствующий контракт с компанией заключило государственное бюджетное учреждение "Управление строительными проектами" (подведомственно комитету по строительству Петербурга), сообщил ТАСС в четверг генеральный директор "Лентехстроя" Анатолий Вебер.

"Мы заключили контракт с Управлением строительными проектами на обустройство временного госпиталя на площадке выставочного комплекса "Ленэкспо". Стоимость работ с учетом стоимости [диагностического] оборудования составит 416 млн рублей. Завершить планируем до конца этой недели", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал в понедельник главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин, во временном обсерваторе будет установлено 1080 коек. В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга журналистам сообщали, что площади выставочного комплекса предоставлены безвозмездно по итогам переговоров губернатора Александра Беглова и главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера.

В марте в качестве обсерватора начали использовать пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга. Председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков отмечал, что комплекс рассчитан не более чем на 500 человек.

По последним данным, в Петербурге выявлено 2 458 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, в которых превышен среднероссийский показатель числа заразившихся - 32,1 на 100 тыс. жителей. Всего в городе выздоровели после заражения коронавирусом 368 человек, умерли 17.