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Россия заняла шестое место в рейтинге Forbes по приросту миллиардеров за 10 лет

На первом месте расположился Китай
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 23 апреля. Россия расположилась на шестой строчке в рейтинге стран, в которых за последнее десятилетие появилось больше всего людей с состоянием не менее $1 млрд. Составленный журналом Forbes список опубликован в четверг на его сайте.

На первом месте - Китай, за 10 лет там появилось 325 новых миллиардеров (в 2010 году их было 64). При этом Forbes отдельно рассмотрел Гонконг - специальный административный район КНР - и поставил его на пятое место (там за 10 лет число людей с состоянием не менее $1 млрд увеличилось на 41: с 25 до 66).

В США число миллиардеров выросло на 210 и составило 614. Третье место заняла Германия - там за десятилетие их стало на 55 больше, общее число - 107. На четвертом месте - Индия, в которой число миллиардеров выросло с 49 до 102.

В России прибавилось 38 человек, состояние которых оценивается в $1 млрд или выше: в 2010 году их было 61, теперь же, по оценке журнала, - 99. В число знаковых новых миллиардеров Forbes внес Татьяну Бакальчук, основательницу и генерального директора онлайн-магазин Wildberries, а также главу бизнес-объединения "Деловая Россия" Алексея Репика.

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