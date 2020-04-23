Ижевская площадка "Автоваза" приостановит производство на 4 дня

ИЖЕВСК, 23 апреля. /ТАСС/. Площадка "Автоваза" в Ижевске приостановит производство с 27 по 30 апреля. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель удмуртской республиканской организации профсоюза "Оборонпроф", в которую входят работники завода, Григорий Черных.

"Да, приостанавливают [производство]. С понедельника, 27 числа, по 30 числа. Это простой по вине работодателя, и они оплачивают 2/3 средней заработной платы", - сказал Черных.

По его данным, у предприятия имеются проблемы с поставками комплектующих. Кроме того сокращается объем зарубежных заказов, в том числе с Украины.

В "Лада-Ижевск" ТАСС не стали комментировать график работы предприятия.

Источник близкий к компании подтвердил, что автозавод в Ижевске приостановит работу 27-30 апреля, однако уточнил, что это не связано с комплектующими, а было запланировано заранее.

На ижевском автозаводе производятся автомобили LADA Vesta. В 2017 году семейство Vesta пополнилось двумя моделями LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. 25 апреля 2018 года началось производство кроссовой версии седана LADA Vesta.