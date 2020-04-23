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Потенциал программы поддержки системообразующих компаний составляет 1 трлн рублей

25 таких предприятий смогут претендовать на реструктуризацию кредитов на 200 млрд рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Механизм поддержки системообразующих предприятий начнет работать со следующей недели, его потенциал оценивается в 1 трлн рублей, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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"Четвертая программа находится в стадии запуска и начнет работать со следующей недели. Она ориентирована на крупные системообразующие компании и предназначена для льготного кредитования на пополнение оборотных средств в объеме их среднемесячного запаса, необходимых на поддержание ликвидности предприятий в условиях резкого замедления оборота денежных средств в связи с падением экономической активности. Потенциал этой программы около 1 трлн рублей, количество участников потенциально - около 1 тыс. предприятий", - сказал Белоусов на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Системообразующие предприятия могут претендовать на реструктуризацию кредитов на 200 млрд рублей, в шорт-листе 11 транспортных, восемь промышленных и шесть энергетических компаний.

"Со следующей недели помимо программы кредитования оборотных средств для крупных системообразующих предприятий запускается индивидуальный механизм поддержки системообразующих компаний, такой, как действовал в 2008 году и в 2015 году. Предварительно в шорт-листе у нас сейчас около 25 компаний, из них 11 компаний из транспорта, восемь - из промышленности, шесть - из энергетики. Портфель обязательств, требующих реструктуризации, составляет почти 200 млрд рублей, будем им оказывать содействие вместе с банками, но в индивидуальном режиме", - сказал первый вице-премьер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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