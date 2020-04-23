Белоусов не исключил ухудшения осенью качества кредитного портфеля банков

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российский банковский сектор, несмотря на запас прочности, может осенью почувствовать проблемы ухудшения качества кредитного портфеля, так как почти треть его приходится на проблемные отрасли экономики. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Банки в силу своей функциональной роли в экономике неизбежно абсорбируют и, если можно так сказать, аккумулируют риски, которые возникают в отраслях реального сектора вследствие падения экономической активности. Возникает отложенный эффект рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы. Первое - это потенциальное ухудшение качества кредитного портфеля", - сказал он.

По словам Белоусова, объем общего портфеля кредитов юридическим лицам составляет 42 трлн рублей, из него больше трети - почти 16 трлн рублей - приходится на прямо пострадавшие сектора, среди которых транспорт, строительство, стройматериалы, операции с недвижимостью, торговля, услуги населению, ряд отраслей промышленности и другие. "Объем кредитов, подлежащих реструктуризации, может составить до 4-5 трлн рублей, до трети портфеля проблемных отраслей", - отметил первый вице-премьер.

"Сегодня банковский сектор не относится непосредственно к числу пострадавших отраслей экономики, он продолжает устойчиво функционировать. Достаточно сказать, что чистая прибыль банков в первом квартале составила 528 млрд рублей, правда значительная часть ее, почти половина, связана с переоценкой валютных статей балансов", - добавил Белоусов.

Он также отметил, что дополнительная потребность в заимствованиях со стороны государства оценивается сейчас в 1,5-2 трлн рублей.

"Увеличение объемов государственных заимствований так или иначе в значительной степени ляжет на баланс банков. Сегодня весь объем вложений в долговые ценные бумаги у банков составляет чуть больше 12 трлн рублей. Дополнительная потребность в заимствованиях, исходя из ситуации с бюджетом, со стороны государства может составить 1,5-2 трлн рублей", - сказал Белоусов.